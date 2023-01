Na giełdzie w Zielonej Górze kupisz dziś warzywa, owoce, ubrania i cudne bibeloty

Zielonogórska giełda jest miejscem, w którym kupicie coś na obiad, coś do ubrania i do domu, a także macie szansę na upolowanie niezłych okazji! W końcu to właśnie tutaj pojawiają się używane sprzęty w atrakcyjnych cenach, nietuzinkowe bibeloty, a także antyki. Dla miłośników tego, co "inne" giełda jest fantastycznym miejscem na powiększenie swoich wyjątkowych kolekcji. To, co wyróżnia giełdę od chociażby sklepów jest możliwość targowania się! Tutaj zawsze można porozmawiać ze sprzedawcą, by opuścił cenę, lub zapytać się, czy jeżeli kupimy dwa produkty, a nie jeden, to czy jest szansa na opuszczenie ceny. Wielu z nas to uwielbia! To handel w najczystszej postaci.