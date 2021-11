Na giełdzie w Zielonej Górze można kupić już choinki, lampki i bombki. Zobacz zdjęcia!

W niedzielę, 28 listopada tradycyjnie już odwiedziliśmy niedzielną giełdę przy ul. Elektronowej w Zielonej Górze. Choć Boże Narodzenie dopiero za miesiąc to na popularnym targowisku nie brakowało świątecznego asortymentu. Odwiedzający bez problemu mogli zakupić kolorowe lampki, bombki, mikołaje czy inne świąteczne ozdoby. Nie zabrakło też pięknych choinek, za które w zależności od rozmiaru należało zapłacić od 70 do 190 zł. Zapraszamy do naszej galerii, abyście mogli przekonać się, jakie świąteczne produkty udało nam się znaleźć na zielonogórskiej giełdzie! Wideo: Zielona Góra. Radosław Rademenez Blonkowski o tym jak pobił Rekord Świata w rapowaniu freestyle bez przerwy (36 godzin)

Maciej Dobrowolski