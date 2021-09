Na giełdzie w Zielonej Górze znajdziesz towary, jakich nie kupisz w sklepie. Dlatego tu zawsze są tłumy klientów Aleksandra Pazda

Jak co tydzień, także i w niedzielę, 19 września, zielonogórską giełdę odwiedziły tłumy ludzi. Skąd się bierze fenomen tego miejsca? - Tu można kupić prawdziwe perełki. Rzeczy, których nie dostanie się w sklepie - zachwalają klienci. I to może być odpowiedź! Właśnie tutaj znajdziemy wyjątkowy asortyment. M.in. antyki, ubrania, obrazy, a nawet poroża. Zobaczcie na zdjęciach, co można kupić na giełdzie w Zielonej Górze >>>