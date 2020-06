Na niemieckiej hali pracowniczej wykryto już 5 przypadków zakażenia koronawirusem. - Tam pracuje mnóstwo Polaków! - alarmuje Czytelnik

Magazyn GB6 Ingram Micro w Grossbeeren (gmina w Niemczech, graniczy bezpośrednio z Berlinem) jest jednym z najpopularniejszych w tej okolicy. Nic dziwnego, w końcu to tam setki Polaków dojeżdża codziennie do pracy.

Czy pracownicy magazynu mogą czuć się bezpiecznie? Czy hala zostanie zamknięta? Jakie działania zostały podjęte przez kierowników? M.in. takie pytania wysłaliśmy do firmy Ingram Micro. Kilka dni później dostaliśmy w odpowiedzi oficjalne stanowisko Dyrektora Wykonawczego Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services Niemcy.

Ponadto przed wejściem do firmy mierzona jest temperatura ciała za pomocą kamery termowizyjnej. Obowiązuje również system ulic jednokierunkowych przy wchodzeniu/wyjściu z budynku, aby uniemożliwić punkty kontaktowe.

Czy to wystarczy, by powstrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń na tak dużej powierzchni? Czy pracownicy i ich rodziny mogą czuć się bezpiecznie? Będziemy przyglądać się dalszemu rozwojowi wydarzeń i wrócimy do tematu.