Na osiedlu Pomorskim odstrzelono dzika. Był ranny, leżał w krzakach...

Zgłoszenie potwierdza nam powiatowy lekarz weterynarii Natalia Wojniusz. - Otrzymałam telefon od zaniepokojonego mieszkańca. Naszym zadaniem jest natychmiast zareagować i pomóc. Poinformowałam odpowiednie służby, które przyjechały na miejsce. Z informacji przekazanych przez mieszkańca, jak i myśliwego oraz policji, wiem, że zwierzę się męczyło. Nie było w stanie o własnych siłach wstać i przenieść się w inne miejsce. W związku z potwierdzonymi przypadkami ASF na terenie Zielonej Góry mieliśmy również podejrzenia, że mogło być chore. Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt zapadła decyzja o uśmierceniu dzika. Zostało skrócone jego cierpienie. Takie działania są konieczne dla dobra zwierząt i mieszkańców. Wiem, że może to wywołać niepokojące sygnały, ale, niestety, na takie sytuacje musimy się przygotować. Tym bardziej że ASF wkracza do miasta - przyznała nam lek. wet. Natalia Wojniusz.

Dzik leżał daleko w krzakach. Przechodnie zostali poproszeni o odsunięcie się. Cała akcja trwała chwilę. Po odstrzale zwierzę zabrano do worka i wywieziono do utylizacji. - Mamy świadomość tego, co się dzieje. Jeśli jest konieczność odstrzału, to nie dyskutujemy - przyznał jeden z przechodniów.

ASF w Lubuskiem

Przypomnijmy: pierwszy przypadek wirusa ASF został wykryty w województwie lubuskim w listopadzie 2019 r.

Wirus nie odpuszcza. W marcu stwierdzono ponad 70 nowych przypadków w naszym regionie, głównie w powiatach nowosolskim, wschowskim i zielonogórskim. A pierwsze ognisko ASF a fermie wykryto pod koniec marca w Niedoradzu, w gminie Otyń.

Pracownicy firmy powiadomili o wirusie Powiatowego Lekarza Weterynarii, kiedy choroba była w zalążku, a objawy wirusa u świń wciąż były bardzo dla pomoru nietypowe.

Martwy, chory dzik. Do kogo zadzwonić?