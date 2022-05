Na osiedlu Zacisze w Zielonej Górze kierowcy korzystają z nowych miejsc, ale niepełnosprawni ze swojego nie mogą

Na drogach Zielonej Góry. Nowe miejsca parkingowe

Na osiedlu Zacisze w Zielonej Górze powstało 15 miejsc parkingowych. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy mieli coraz więcej trudności z zaparkowaniem swoich samochodów w pobliżu. Podobne prace w ramach projektu miejskiego odbywają się w kilku lokalizacjach. Wskazywali je sami mieszkańcy. To trzeci etap miejskiego programu Parking 1000 Plus. Wszystkie prace mają zakończyć się do połowy 15 sierpnia.

Nowe miejsca parkingowe przy ul. Anansowej na Zaciszu są już używane przez kierowców, wszystkie oprócz miejsca dla niepełnosprawnych.