Na Placu Słowiańskim w Zielonej Górze stanie pomnik Ofiar zbrodni Wołyńskiej. Właśnie ogłoszono zwycięski projekt

O konieczności postawienia Pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej w Zielonej Górze dyskutowano od dawna. Pomysł zaczął nabierać realnego kształtu, kiedy w październiku 2021 r. podpisano list intencyjny w tej sprawie, zaś kilka dni później Rada Miasta jednogłośnie przyjęła stosowną uchwałę. Teraz wydaje się, że stawianie pomnika wchodzi w jeden z końcowych etapów.

- „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” - cytował słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, uzasadniając potrzebę upamiętnienia w mieście ofiar zbrodni wołyńskiej. - Zawsze powinniśmy pamiętać o swojej historii i głośno o tym mówić. Na jednym z konkursowych projektów widnieje napis “Nie o pomstę, lecz o pamięć wołają Ofiary”, stąd koncepcja ustawienia pomnika w centrum miasta, by wszystkim przypominał o tym, co wydarzyło się na Wołyniu - podsumowuje.