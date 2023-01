Na poboczu drogi do Zielonej Góry leży martwy wilk. Prawdopodobnie został potrącony przez samochód

Na lubuskich drogach. Nie żyje wilk

Wilka leżącego na poboczu na trasie z Nowogrodu do Zielonej Góry, przy zjeździe na Kożuchów, we wtorkowy poranek zauważyli kierowcy.

Wszystko wskazuje na to, że zwierzę zostało potrącone przez samochód i nie leżało na poboczu zbyt długo. Sprawę zgłoszono do straży miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.