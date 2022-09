Na rynku najmu poszukiwane są małe mieszkania. Ile kosztuje najem kawalerki i jak szukać najlepszych okazji przed rokiem akademickim?

Końcówka lata to zwyczajowo moment ożywienia na rynku wynajmu. Z danych Otodom wynika, że w tym roku przyszedł on wcześniej niż zwykle, bo już w lipcu. W porównaniu do czerwca br. liczba zapytań wzrosła aż o 23,6%. Ogłoszeń za to jest zauważalnie mniej – ich liczba jest aż o 46% niższa niż przed rokiem. Spośród dużych miast wyjątkiem jest Gdańsk, który jako jedyny odbudował liczbę ofert do poziomu sprzed końcówki lutego br.

Wojna za wschodnią granicą Polski i zbliżający się początek roku akademickiego znacząco wpłynęły na rynek najmu.