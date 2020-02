Na skrzyżowaniu Batorego, Rzeźniczaka, Zamoyskiego w końcu jest bezpieczniej!

Zielonogórzanie od lat apelowali o zmiany. W grudniu postanowili wystosować pismo do wydziału zarządzania drogami w urzędzie miasta.

- Zwracaliśmy, uwagę wielokrotnie, że sygnalizacja działa tylko do godz. 20 i powinien ten czas być wydłużony, gdyż kierowcy się gubią, spieszą się i wymuszają pierwszeństwo. Nie widać również pieszego, gdy przechodzi z jednej strony na drugą, ponieważ oświetlenie przejścia jest bardzo słabe. Wiemy, że nie ma pieniędzy na remont, czy budowę ronda, o które kilka lat temu walczyliśmy. Prosimy Was, tam dzieci chodzą do szkoły, ludzie do pracy – pisali mieszkańcy.