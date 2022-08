Na stulecie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wydano specjalny banknot kolekcjonerski

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji we współpracy ze spółką Polski Banknot Kolekcjonerski przygotowało okolicznościowy banknot. Powodów do świętowania jest więcej, bo jubileusz muzeum łączy się z obchodami 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich.

– 800-lecie miasta i 100-lecie naszego miasta to bardzo dobra okazja, żeby uczcić to czymś trwałym. Szereg imprez, które organizujemy cieszy, ale one mają charakter ulotny. Chcemy, aby coś zostało trwałego po tych obchodach, stąd pomysł, aby piękny jubileusz naszego miasta i muzeum zyskał trwałą formę – mówił Longin Dzieżyc, wicedyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej na antenie Radia Zielona Góra.