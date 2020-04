Na terenie szpitala w Zielonej Górze powstanie wielopoziomowy parking. O tej inwestycji mówiło się od dawna!

O potrzebie budowy parkingu przy szpitalu mówiło się od dawna. Kiedy planowano budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, liczono się z koniecznością wybudowania parkingu. Pierwotnie miał się on znajdować na podziemiach nowego obiektu. Ale kiedy nie było chętnych do wykonania inwestycji, zmieniono plany i zrezygnowano z parkingu (żeby było taniej). Wiadomym było więc, że parking powinien powstać po sąsiedzku. To miała być wspólna inwestycja miasta i samorządu województwa oraz szpitala. Jednak zgody w tej kwestii nie było. Tym bardziej więc cieszy fakt, że w poniedziałek, 27 kwietnia, przedstawiciele samorządu województwa, szpitala oraz miasta podpisali stosowne porozumienie w tej sprawie.

Jest porozumienie samorządu województwa, Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz miasta Zielona Góra.

Przy szpitalu powstanie parking wielopoziomowy i boisko. Przebudowana i wyremontowana zostanie także ul. Waryńskiego w Zielonej Górze oraz wewnętrzny układ komunikacyjny. Wszystko to będzie wykonane z funduszy Unii Europejskiej.

- Ta inwestycja jest szczególnie ważna w kontekście kończącej się budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.