Na to może liczyć pacjent po chorobie covidowej w województwie lubuskim. Sprawdź, co Ci przysługuje

- W takich sytuacjach warto skorzystać z rehabilitacji dedykowanej osobom, które chorowały na COVID19, czyli tzw. rehabilitacji pocovidowej. Są to świadczenia, a konkretnie zabiegi rehabilitacyjne, które mogą wpłynąć na poprawę sprawności oddechowej oraz zwiększą wydolność wysiłkową – mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. - Pacjenci, szybciej powrócą do pełnej sprawności. Co ważne, rehabilitacja ta ma też pozytywny wpływ na kondycję psychiczną.