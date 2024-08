Na torze Falubazu mistrz Polski pokazał wielką moc. Jarosław Hampel kontuzjowany

NovyHotel Falubaz Zielona Góra - Orlen Oil Motor Lublin

Zielonogórzanie w sezonie zasadniczym zajęli szóste miejsce w ekstraligowej tabeli, dlatego w pierwszej rundzie play off trafili na najlepszy zespół rozgrywek - Motor Lublin. Mistrzów Polski rzecz jasna od razu postawiono w roli faworytów dwumeczu, ale zgodnie ze znanym w sporcie powiedzeniem, że drużyna słabsza „nic nie musi, a wszystko może”, kibice Falubazu łudzili się, że choć na własnym torze zielonogórscy żużlowcy są w stanie napsuć sporo krwi lublinianom, a może i nawet pokusić się o wygraną.

Gospodarze nie poddali się jednak, bronili się jak mogli przed ciężkim nokautem, ale przypłacili to urazem Jarosław Hampela. Falubaz m.in. za sprawą tego zawodnika wygrał 5:1 w 11. gonitwie. W kolejnej było 4:2, a w 13. biegu po starcie miejscowi znów byli na czele. Jednak Jarosław Hampela i Piotra Pawlickiego zbyt ostro zaatakował Bartosz Zmarzlik. Doszło do zderzenia na prostej przeciwległej do startu. W efekcie upadli obaj zawodnicy Falubazu, najbardziej ucierpiał „Hampelek”, który z podejrzeniem złamania nadgarstka opuścił stadion. W powtórce z kolei Oskar Hurzysz (zastępujący Jarosława Hampela) spowodował upadek Fredrika Lindgrena i podobnie, jak wcześniej Bartosz Zmarzlik, został wykluczony.