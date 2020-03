Na Ukrainie w Czerniowcach emeryci nie mogą już korzystać z darmowego transportu publicznego przez pandemię koronawirusa. To dobry pomysł?

Emeryci na Ukrainie w Czerniowcach nie mogą już jeździć bez biletów 123rf

Panująca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 jest szczególnie niebezpieczna dla seniorów. Statystycznie to właśnie oni najczęściej umierają na chorobę COVID-19. Europa stara się poradzić z koronawirusem m.in. za pomocą ograniczania skupisk ludzkich. Zachęca się wszystkich – w tym przede wszystkim osoby starsze – do pozostawania w domach. Niestety, z obserwacji wynika, że wielu emerytów za nic ma sobie przestrogi. Ukraińskie miasto Czerniowce, chcąc powstrzymać seniorów przed niepotrzebnym wychodzeniem z domu, odbiera im prawo do darmowych przejazdów transportem publicznym. Czy to dobry pomysł?