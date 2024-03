Na ulicach polskich miast będzie mniej "homofobusów"? Zapadł wyrok. Pozew składał zielonogórzanin Kacper Kubiak

Homofobus - pojazd rozpowszechniający mowę nienawiści

Reakcja społeczności - walka o prawdę i równość

Kacper Kubiak, prezes Instytutu Równości, nie pozostał obojętny na te oskarżenia. "Stanąłem i robiłem zdjęcia. Kierowca zatrzymał się i zasłaniał twarz. A ja na pewno tego tak nie zostawię, sprawa jeszcze dziś zostanie zgłoszona na policję" - mówił nam w sierpniu Kubiak. Sprawa trafiła do sądu, a wyrok zapadł w marcu ubiegłego roku.

Wyrok sądu - zwycięstwo prawdy

Sąd stwierdził, że treść na banerze pomawiała społeczność LGBT, nie znajdując żadnych obiektywnych dowodów czy badań, które by potwierdzały te oskarżenia. W marcu 2024 r. sąd utrzymał wyrok ośmiu miesięcy ograniczenia wolności i nieodpłatnych prac społecznych, wpłatę 2 tys. zł na PCK oraz zwrot kosztów sądowych.

Kacper Kubiak - bohater walki o równość

- Po czterech latach ten ciężar w końcu mogę z siebie zarzucić. To 4 lata udowadniania, że hasła zrównujące homoseksualność i pedofilię są nieprawdziwe i pomawiają w myśl artykułu 212 (zniesławienie) - napisał Kacper Kubiak na Facebooku. Działacz podkreślił, że dzięki wyrokom takim jak ten, "homofobusów" będzie mniej na ulicach polskich miast. - Nie ma zgody na to, by jakąkolwiek grupę obywateli przedstawiać, jako zagrożenie społeczne i narażać ich na krzywdę fizyczną i psychiczną - zaznaczył.

Kacper Kubiak walczył o sprawiedliwość nie tylko dla siebie, ale dla całej społeczności LGBT. Wspierany był przez wielu ludzi, w tym prawników z kancelarii, które za darmo lub za symboliczne pieniądze wspierają działaczy. Teraz to on staje się wsparciem dla innych, zapewniając, że pomoże w podobnych sprawach.

