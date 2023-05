Na weekend nad morze? Po co? Mamy swoje wydmy niedaleko Zielonej Góry. Zobacz, jak pięknie wyglądają

Gdzie są wydmy? Jak to gdzie? Nad morzem. Nikomu nie przyjdzie do głowy, że w województwie lubuskim też są wydmy. Skąd się tu wzięły?

To zaskakujące. Niedaleko, bo 25 kilometrów od Zielonej Góry, w Bojadłach znajdują się wydmy. Ta ciekawostka przyrodnicza może zainteresować nie tylko miłośników przyrody. Warto się tu wybrać rowerem lub samochodem podczas weekendowych wędrówek. A przy okazji zobaczyć piękny, szachulcowy kościół czy pałac wraz z parkiem, które odzyskują dawny blask.

Wydmy śródlądowe w Bojadłach

Czym są wydmy? Wydmy to wzniesienie, niekoniecznie małe (w Argentynie jest najwyższa wydma o wysokości 1230 metrów), będące efektem działalności wiatru. - Możemy wyróżnić wydmy nadmorskie i śródlądowe – mówi dr Krystyna Walińska, kierownik Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze. - W Polsce mamy piękne, nadmorskie wydmy np. w okolicach Łeby. Ale mamy też w Polsce wydmy śródlądowe i głównie są one zlokalizowane w środkowej części Polski (np. na Mazowszu czy w Kotlinie Sandomierskiej) - dodaje. Co ciekawe, w województwie lubuskim także mamy wydmy śródlądowe, w Bojadłach. Powstały one około 10 tysięcy lat temu, podczas ostatniego zlodowacenia. Wtedy powstawały zagłębienia terenu, w nich grodziła się woda po topnieniu lodowca, potem wody ubywało, wiatr dokładał swoją aktywność i usypywał z naniesionych ławic piasku charakterystyczne wzniesienia.

Wydmy śródlądowe w Bojadłach niedaleko Zielonej Góry

Wydmy w Bojadłach mają kształt paraboli

Jak tłumaczy dr Walińska, w Bojadłach możemy obserwować proces sukcesji, bo na początku mamy piasek, potem mchy, porosty, krzewy i na końcu las, iglasty. Ten piasek który usypuje wydmy jest słabo związany, więc warto ten teren zalesiać, żeby utrzymać ten charakterystyczny wydmowy charakter. Najbardziej rozległe piaszczyste stożki napływowe nazywane są sandrami. Później do głosu doszedł wiatr, który formował kształty owych piaszczysk. Wiatry zachodnie uformowały wydmy w kształcie parabolicznym, u których otwarte strony łuków są skierowane na zachód. Od wewnętrznej części łuku (czyli od zachodu) wydma wznosi się łagodnie, by potem opaść łagodnie ku wschodowi. Następnie na wydmy wkroczyła pionierska roślinność, mchy, porosty, potem roślinność zielona i drzewa. Obecnie wydmy pokryte są lasem. Szczyty wydm porastają bory suche, natomiast niższe piętra – bory świeże, zaliczane do borów sosnowych.

Wydmy śródlądowe w Bojadłach niedaleko Zielonej Góry

Wydmy w Bojadłach stały się użytkiem ekologicznym

Wydmy śródlądowe na południowym zboczu wzniesienia o potocznej nazwie Wiatraczne Wzgórze, w 2002 roku stały się na podstawie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego użytkiem ekologicznym o powierzchni 6,70 ha (wydma śródlądowa porośnięta skarłowaciałą sosną) i o nazwie Cypel. By dotrzeć do wydm, trzeba od centrum wsi (skrzyżowania) udać się w stronę pałacu, minąć go po lewej stronie. Dalej po prawej stronie minąć kościół i skręcić za nim w prawo. Dalej minąć - także po prawej stronie - Zespół Edukacyjny i kierować się prosto, w stronę cmentarza. Przed nim - po lewej stronie - zobaczymy piaszczyste pagórki. CIEKAWA HISTORIA AMFITEATRU

