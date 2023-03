Na zakupy do tego kultowego sklepu w Zielonej Górze zjeżdżali klienci z całego miasta i okolicy. Teraz można kupić cały obiekt

Handel w Zielonej Górze. DT Centrum na sprzedaż

To było najbardziej popularne miejsce zakupów w Zielonej Górze. Do DT Centrum zjeżdżali klienci nie tylko z całego miasta, ale i okolicy. Wielu pamięta kolejki do stoisk i elegancko ubrane sprzedawczynie. To był czasy przed galeriami i parkami handlowymi. Kiedy handel zaczął się zmieniać, klienci zaczęli chętnie odwiedzać nowe miejsca sprzedaży. Tym samym skończyła się możliwość dużych zakupów w ścisłym centrum miasta. To zauważa przedstawicielka biura nieruchomości, które ma w ofercie dawny DT Centrum.