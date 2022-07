Na zielonogórskim deptaku odbył się bieg dla najmłodszych w stylu Ninja Warrior. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem

Bieg w stylu Ninja Worrior

Tegoroczny Runaway Drogbruk Junior to już trzecia edycja przeszkodowego biegu dla najmłodszych. Inicjatorem pomysłu jest Rafał Kasza, radny miejski, uczestnik wyczynowych biegów Obstacle Course Racing, znany również z udziału w programach Ninja Warrior Polska, zaś organizatorem Runaway – Polski Uciekinier. Wydarzenie współorganizuje Miasto Zielona Góra.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Uczestnicy mieli do pokonania kilkanaście przeszkód o różnym stopniu trudności. Jeśli któraś z nich okazywała się zbyt trudna do sforsowania pomagali wolontariusze lub rodzice. Niewłaściwe pokonanie toru nie było powodem do dyskwalifikacji. Liczyła się zabawa. Na mecie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal.