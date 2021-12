Na zielonogórskim deptaku stanęły rzeźby z lodu

W środowe popołudnie na zielonogórskim deptaku rozegrało się niesamowite przedstawienie. Z dużych rozmiarów lodowych brył Michał Mizula, rzeźbiarz z grupy Iceteam wyciął piłą motorową, frezarką i szlifierką przepiękne lodowe rzeźby niczym z bajki o mroźnej krainie. W tym roku był to renifer z saniami i aniołek.

Rzeźbiarze w lodzie przyjechali do Zielonej Góry kolejny raz na zaproszenie władz miasta. Tradycją staje się już, że podczas bożonarodzeniowego jarmarku nie może zabraknąć lodowych artystów i ich misternych, ale robiących piorunujące wrażenie rzeźb.

- Rzeźbienie w lodzie to nasza pasja. Uczestniczymy w mistrzostwach świata oraz najbardziej prestiżowych konkursach rzeźbienia w lodzie, gdzie odnosimy sukcesy - mówi Robert Burkat z Iceteam.

Jego przygoda z rzeźbieniem w lodzie zaczęła się ponad 20 lat temu we francuskiej firmie zajmującej się rzeźbieniem w lodzie. Teraz działa w Poznaniu pod własnym szyldem. Do największych sukcesów Iceteam zalicza dwukrotne zajęcie drugiego miejsca na Mistrzostwach Świata w Artystycznym Rzeźbieniu w Lodzie w Fairbanks na Alasce. Prócz tego kilkakrotnie zdobywali miejsca na podium podczas zawodów m. in. w Kanadzie, Europie.