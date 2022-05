Nabór do szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze pełen emocji. Znów skumulowały się dwa roczniki

Dlaczego tak się dzieje? To konsekwencja wprowadzanych nowych reform oświaty. Trzy lata temu był to efekt likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowych szkół podstawowych. W jego wyniku o miejsca w liceach, technikach, szkołach branżowych starali się zarówno absolwenci gimnazjów jak i nowych podstawówek. Teraz kumulacja jest spowodowana tym, że przed laty wprowadzono obowiązek szkolny od sześciu lat. Potem powrócono do tego, co było przed laty, czyli szkolną naukę dzieci rozpoczynają w wieku siedmiu lat.