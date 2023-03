- Nad Gęśnikiem w Zielonej Górze zrobiło się łyso. Żal ściska - mówią mieszkańcy. Jakie są powody wycinki zdrowych drzew

W czwartek rano, kto z mieszkańców bloku przy ul. Skłodowskiej, od strony Gęśnika, był w domu, mógł się zdenerwować. Ludzie z krzykiem wybiegli do pilarzy, którzy wykonywali zlecone firmie zadanie. Padał śnieg, a niektórzy mieli w oczach łzy. – Cały szpaler ośmiu drzew do wycinki! Już pierwsze poleciały. Jak tak można – zawiadomiła nas pani Barbara.

To miejsce znajduje się w pobliży Doliny Luizy, jednego z najpiękniejszych zakątków w Zielonej Górze. Są tam mostki, ścieżki, ławeczki.

– Miasto się w mediach chwali, jak zadbane jest to miejsce, a teraz co? Obok taka wycinka! To się w głowie nie mieści. Teraz będzie tutaj łyso – można było usłyszeć od mieszkańców.