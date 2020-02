Nad Lubuskie nadciąga wichura. Zagrożone całe województwo

Pogoda pogorszy w niedzielę, 23 lutego, ok. godz. 15.00. Wtedy wiatr zacznie przybierać na sile. Jego średnia prędkość wyniesie od 35 km/h do 45 km/h. Najniebezpieczniejsze będą jednak jego porywy. Wtedy na południu naszego regionu będzie wiało do 110 km/h, a na północy do 90 km/h. Wszystko za sprawą niżu, który znad NIemiec bardzo szybko przemieści się nad Polskę.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla dziewięciu powiatów:

krośnieńskiego

nowosolskiego

słubickiego

świebodzińskiego

wschowskiego

żagańskiego

żarskiego.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dla powiatów:

gorzowskiego

międzyrzeckiego

strzelecko-drezdeneckiego

sulęcińskiego.

Wiatr uspokoi się dopiero w nocy, w poniedziałek, 24 lutego, ok. godz. 3.00.

Jak się zachować podczas wichury?

W przypadku silnych wiatrów: