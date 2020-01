Nagrodzony za debiut w konkursie Lubuski Wawrzyn Literacki Marek Krukowski z nową książką – „Jamimoje”

Marek Krukowski o „Jamimoje”: To autofikcja, która ucieka przed samą sobą w wielość narracji

O czym jest książka „Jamimoje”?

Autor Marek Krukowski: - To autofikcja, która ucieka przed samą sobą w wielość narracji. Czytelnik zostaje uwikłany w labirynt literackich alter ego: Marianna, Alek, Bohater i Kobieta - każdy przemawia z pozoru własnym głosem, zabierając nas w podróż do swego intymnego świata. Jednak, aby ujrzeć całość i dotrzeć do źródeł, będziemy musieli się oddalić od wszechobecnego tutaj i teraz, wyruszając w odległą, na poły oniryczną przyszłość.