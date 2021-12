Najdroższe auta w Lubuskiem. Niektóre kosztują ponad milion. To prawdziwe unikaty!

Wybraliśmy dla Was 20 najdroższych aut wystawionych na sprzedaż w Lubuskiem. Ich ceny... mogą przyprawić o zawrót głowy! Ile kosztują? Najtańsze warte jest ponad pół miliona złotych, a najdroższe grubo ponad milion! Jakie auta znajdują się w naszym zestawieniu? Są to m.in. Porshe, Ferrari, Lamborghini, czy... McLaren. Wszystkie robią ogromne wrażenie! Są to rozmaite auta: od nowoczesnych po kultowe klasyki. W tym rankingu nie brakuje też najwyższej klasy SUV-ów. Te samochody robią wrażenie nie tylko ze względu na cenę. Zresztą... przekonajcie się sami! Kliknij zdjęcie i przejdź dalej >>>> WIDEO: Luksus bije po oczach. Tak wygląda mercedes SL 600 ozdobiony kryształkami Swarovskiego!

