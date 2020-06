Najlepsi lekarze rodzinni w mieście. Sprawdziliśmy, których lekarzy polecają pacjenci

Każdy z nas musi wybrać swojego lekarza rodzinnego. Czasami jednak zmuszeni jesteśmy do jego zmiany np. ze względu na nasze nowe miejsce zamieszkania, bądź po prostu nie jesteśmy zadowoleni z obecnego i chcielibyśmy mieć innego. Zanim to zrobimy warto zasięgnąć opinii wśród znajomych, przyjaciół, rodziny. Pomocny może też okazać się ranking lekarzy rodzinnych polecanych przez największą ilość rodziców. Na kolejnych slajdach naszej galerii znajdziecie nazwiska pediatrów oraz adresy ich gabinetów. Kolejność prezentacji według liczby opinii. Ranking powstał na podstawie danych portalu www.znanylekarz.pl z dnia 3 czerwca 2020 r. Przejdź do Galerii>>>

123RF