Najlepsze miejsca na majówkę blisko Krakowa. Te atrakcje Małopolski Cię zachwycą. 9 pomysłów na niezapomniane wycieczki

Majówka w Małopolsce. Gdzie się wybrać? Niezwykłe miejsca pod Krakowem na długi weekend majowy

Planując majowy długi weekend w Małopolsce mamy do wyboru moc atrakcji. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. By ułatwić Wam wybór i zaplanowanie idealnego długiego weekendu majowego, wybraliśmy dla Was 9 najlepszych atrakcji Małopolski w sam raz na wiosenne wycieczki i wypoczynek.

Wśród naszych propozycji znajdują się zarówno pomysły dla osób lubiących aktywnie spędzać wolny czas, jak i dla tych, którzy wolą zwiedzać muzea albo piękne zamki.