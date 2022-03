Najlepsze pchle targi w Polsce. Znajdziecie tam przedmioty z duszą, skosztujecie pysznego jedzenia i zakochacie się w stylu vintage

Robienie zakupów na pchlim targu - czy to się opłaca?

Kupowanie przedmiotów na pchlim targu ma wielu zwolenników. Są nimi przede wszystkim fani stylu vintage, czyli rzeczy z poprzednich dekad. Termin ten związany jest przede wszystkim z modą i wystrojem wnętrz. Giełdy staroci to jednak nie tylko stare, stylowe meble i swetry po babci - to przede wszystkim miejsca, w których można znaleźć niezniszczone rzeczy w bardzo przystępnych cenach, a często nawet przedmioty kolekcjonerskie. Zdarza się, że kupione za grosze są wyceniane przez specjalistów na bardzo wysokie kwoty. Zobaczcie, gdzie w Polsce znajdują się najlepsze pchle targi oferujące unikatowe perełki.

Najlepsze pchle targi w Polsce - lista

Bazar Różyckiego znajduje się przy ul. Targowej 54 w Warszawie. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 16:00.

Pchli targ na Bałutach - Łódź

Łódzkie targowisko jest wyjątkowe z wielu powodów - po pierwsze, znajduje się w historycznej dzielnicy Bałuty, która obfituje w wiele zabytków i ciekawych miejsc. Po drugie - spacerując między kolorowymi stoiskami nie sposób czegoś nie kupić! Pchli targ na Bałutach to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Łodzi, którzy mogą tam dostać wartościowe rzeczy z drugiej ręki za grosze. Klienci chwalą sobie przede wszystkim ogromny wybór towarów (w tym świeżej żywności) i zwracają uwagę na unikatowość oferowanych drobiazgów. To wyjątkowe i klimatyczne miejsce na mapie Łodzi jest z pewnością warte odwiedzenia… Jedyny mankament to brak miejsc parkingowych - w godzinach otwarcia targu jest tam ogrom kupujących, co z drugiej strony można uznać za potwierdzenie wartości tego miejsca. Może warto udać się tam piechotą, zwiedzając po drodze urokliwe zakątki Łodzi?