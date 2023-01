Najlepsze technika Lubuskiem według rankingu Perspektywy 2023. Te technika wypadły najlepiej w całym regionie! Które miejsca zajęły w kraju?

W czwartek, 12 stycznia, dyrektorzy nagrodzonych szkół pojechali do Warszawy na galę Perspektyw 2023, by otrzymać gratulacje i specjalne certyfikaty. W pierwszej setce najlepszych szkół w kraju znalazły się dwie lubuskie szkoły: jedno liceum ogólnokształcące oraz jedno technikum. To I LO w Zielonej Górze oraz Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Budowlanka" w Zielonej Górze.