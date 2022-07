Najlepszy przepis na chleb żytni na zakwasie, który smakuje jak z najlepszej piekarni. Wypróbuj przepis na chleb z „Domowej piekarni”

Paweł Płaczek z zawodu jest dziennikarzem i mieszka w Warszawie. Swoją kulinarną pasją dzieli się już od dziewięciu lat na blogu takemycake oraz w mediach społecznościowych. Jest także autorem książek kulinarnych: „Warszawa da się zjeść”, cyklu „Kuchnia wyjątkowych smaków” oraz „Domowa piekarnia”.

- Kuchnia to moje ukochane miejsce w domu. To właśnie tutaj czuję się swobodnie i odprężam. I nawet kiedy coś mi nie wychodzi albo efekt końcowy nie jest taki, jakiego oczekiwałem, to nigdy nie uważam czasu spędzonego w kuchni za stracony. Śmiało można rzec, że czuję się w tym zakątku swojego mieszkania jak ryba w wodzie, żeby nie powiedzieć… jak mąka w cieście - pisze Paweł Płaczek we wstępie swojej nowej książki „Domowa piekarnia”.