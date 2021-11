Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie 2021. Informujemy, które zostały odwołane, a które nadal można odwiedzić

Jarmarki bożonarodzeniowe w Europie 2021: w Berlinie jest z czego wybierać Berlin jest prawdziwym zagłębiem jarmarków bożonarodzeniowych. W stolicy Niemiec nie ma jednego oficjalnego jarmarku, lecz całe mnóstwo pomniejszych imprez. Niemal każdy większy plac czy szersza ulica od połowy listopada do końca grudnia zmienia się w świąteczne targowisko. Do najbardziej klimatycznych berlińskich jarmarków należy kiermasz organizowany na malowniczym Gendarmenmarkt, w 2021 r. otwarty od 22 listopada do 31 grudnia 2021. Wstęp na jarmark jest płatny, ale tylko 1 euro. Warto zapłacić, by zwiedzić urokliwy jarmark w środku historycznej dzielnicy miasta, między słynnymi katedrami Französischer Dom i Deutscher Dom. Na tym jarmarku można oglądać zręcznych rzemieślników, wyrabiających i sprzedających rękodzieło w największym na terenie Niemiec namiocie świątecznym.

Andrzej Szkocki / Polska Press