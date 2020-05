Najpierw odnowy doczekała się piękna willa, teraz trwają prace w parku, gdzie mieści się Regionalne Centrum Animacji Kultury

Tworzą ogródki przy blokach, by milej nam się żyło

Żeby sprawić, by świat był choć trochę piękniejszy, nie potrzeba wielkich cudów. Zielonogórzanie każdej wiosny chętnie zabierają się do prac w przyblokowych ogródkach, dbają o niewielkie rabaty, sadzą na potęgę. By ich okolica stała się ładniejsza.