Najpopularniejsi sportowcy w Plebiscycie „Gazety Lubuskiej". Tak wybrali Czytelnicy

Pierwszy - powiatowy - etap głosowania na najpopularniejszych sportowców i trenerów zakończył się 21 grudnia. Zwycięzcy poszczególnych kategorii awansowali do finału wojewódzkiego z zachowaniem uzyskanych do tej pory głosów. Czytelnicy dostali tydzień na kolejne wsparcie swoich faworytów w finale. Kilka kategorii miało swoich zdecydowanych faworytów. Konkurencję daleko z tyłu zostawili – Trener Roku Jerzy Zarzycki (Gwardia Zielona Góra), Sportowy Talent Roku Konrad Kałasznikow (LCL-Klub Karate NIDAN Zielona Góra) oraz Drużyna Roku LCL-KK NIDAN Zielona Góra. To zestawienie świadczy o tym, że zielonogórscy karatecy mieli w tym roku wyjątkowo duże oparcie w swoich fanach.