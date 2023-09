Najstarsza szkoła w Zielonej Górze obchodzi półwiecze. Jak to możliwe? W sobotę spotkali się nauczyciele i absolwenci

Szkoły w Zielonej Górze. SP nr 1 świętuje jubileusz

- Ze Szkołą Podstawową nr 1 współpracujemy od samego początku istnienia naszej Szkoły Tańca. Możemy się poszczycić już wspólnymi utalentowanymi wychowankami, a nieśmiało powiem, że dzięki naszym zajęciom Uczniowie SP1 tanecznym krokiem chodzą do swojej szkoły. Cieszę się z takiego udanego sąsiedztwa, a Jedynce życzę samych pogodnych dni - czytamy w wypowiedzi Filipa Czeszyka ze Szkoły Tańca SPOKO.

SP nr 1. Sławni absolwenci

W jubileuszowej gazetce opublikowanej na portalu szkoły można poznać wielu sławnych absolwentów SP nr 1. Do tego grona należy Michał Malitowski tancerz tańca towarzyskiego, wielokrotny mistrz Polski, znany juror programu "Taniec z gwiazdami" oraz Iwona Golczak - tancerka, trener, sędzia turniejów tańca towarzyskiego, która z M. Malitowskim w ciągu 14 lat uczestniczyła w nieskończonej ilości zawodów na całym świecie. To również Bartłomiej Jędrzejak - dziennikarz i prezenter telewizyjny, Kamil Piróg - współtwórca Kabaretu Nowaki, Rafał Darżynkiewicz - uznany dziennikarz sportowy.

W gronie absolwentów SP nr 1 jest także artysta o światowej renomie Oskar Zięta, którego rzeźba została odsłonięta w mieście we wrześniu.

