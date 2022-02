Najukochańsze pupile w naszych Czytelników. Zobacz galerię niezwykłej urody kotów z Zielonej Góry!

Właściciele kotów podobno żyją dłużej od innych nawet o pięć lat. Kocie mruczenie obniża im zbyt wysokie ciśnienie, zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru i zawału. Kiedy kot kładzie się na bolących nogach, sprawia, że boli mniej. Towarzystwo kota zwiększa produkcję hormonu szczęścia, a łagodzi poziom hormonów stresu. Pomaga w leczeniu depresji. Wygląda na to, że tylko nam się wydaje, że on ciągle śpi, z krótkimi lub dłuższymi przerwami na miałczenie o jedzenie, a on cały czas pracuje jako lekarz i terapeuta. Doskonale wiedzą o tym nasi czytelnicy i chcą się pochwalić swoimi pupilami. Zobacz galerię, klikając w zdjęcia --->>>

