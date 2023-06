Najważniejszy sprawdzian Enei Falubazu Zielona Góra. Zielonogórzanie jadą na mecz z Polonią Bydgoszcz

- Mam przeczucie, że to będzie nasz najtrudniejszy wyjazd – mówił Piotr Protasiewicz. – Wierzę w to, że Polonia pojedzie w pełnym składzie. To jest ważne, żeby mieć obraz tego, jak wyglądamy na tle mocnej drużyny, na torze wyjazdowym. Do tej pory nasi zawodnicy jadą bardzo dobrze, ale to nie jest tak, że nam się coś należy. Każdy mecz jest zupełnie inny, inne przygotowania. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądało spotkanie w Bydgoszczy. Tor Polonii jest łatwy do jazdy, ale niekiedy łatwość geometrii sprawia, że pojawia się dużo ścieżek do jazdy i można się pogubić. W naszej drużynie jeżdżą jednak doświadczeni zawodnicy, zwróciłem im uwagę na kilka czynników, ale najważniejsze jest to, że trzeba mieć szybki i dopasowany sprzęt. Tak jest oczywiście na każdym torze, ale na dużym i szybkim, gdzie ścieżek jest więcej, prędkość motocykli jest szczególnie ważna.