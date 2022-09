Największe lubuskie atrakcje turystyczne wg National Geographic. Zobacz zdjęcia, opisy i lokalizacje

Lubuskie TOP 10 poleca National Geographic

Mamy dla was co najmniej dziesięć powodów, aby wybrać się w podróż po Lubuskiem. I to nie byle jaką! Serwis National Geographic opublikował ranking najpiękniejszych miejsc na zachodzie Polski. Na zachodzie, czyli w Lubuskiem! Zdaniem światowego lidera w dziedzinie nauki i eksploracji, województwo lubuskie bogate jest w liczne atrakcje turystyczne. "Wybraliśmy 10 z nich, które naszym zdaniem szczególnie warto odwiedzić podczas wyprawy na zachód kraju" - komunikuje National Geographic.

Najpiękniejsze lubuskie atrakcje turystyczne według National Geograpic: