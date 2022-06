Nalewka z czereśni wspiera układ krążenia, łagodzi ból stawów i objawy niestrawności. Podajemy tradycyjny przepis dziadunia na czereśniówkę Agata Siemiaszko

Nie zaleca się spożywać więcej niż 50 ml nalewki z czereśni, a w przypadku dny moczanowej maksymalna ilość wynosi tylko 20 ml.

Nalewka z czereśni to babciny sposób na wysoki cholesterol we krwi i nadciśnienie tętnicze. Sprawdzi się również jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny w przypadku reumatyzmu. Ta lecznicza mikstura zawiera znaczne ilości antyoksydantów, które chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników tlenowych. Do zrobienia czereśniówki potrzebne są tylko 4 składniki, a jej przygotowanie jest niezwykle proste. Sprawdź łatwy przepis na domową nalewkę z czereśni.