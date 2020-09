Namierzono nielegalny salon gier hazardowych w Sulechowie

Podczas akcji policjanci i funkcjonariusze KAS zabezpieczyli cztery automaty, które jak się okazało nie posiadały stosownych badań na zgodność z wymogami dla urządzeń hazardowych, a lokal nie miał stosownej koncesji. Automaty zostały zabezpieczone i przewiezione do magazynu Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Wkrótce zostanie wszczęte postępowanie karno-skarbowe w stosunku do urządzającego nielegalne gry oraz właściciela lokalu.

Hazard! Nawet 100 tysięcy złotych kary

Organizatorom nielegalnych gier hazardowych grożą konsekwencje wynikające z art. 107 Kodeksu karnego skarbowego w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności do lat trzech, bądź obu tych kar łącznie. Dodatkowe konsekwencje finansowe to nawet 100 tysięcy złotych grzywny wynikające z art. 89 Ustawy o grach hazardowych.

Prawo do organizacji gier hazardowych mają tylko podmioty realizujące monopol państwa. Dodatkowo lokalizację takiego miejsca musi zatwierdzić dyrektor właściwej miejscowo izby administracji skarbowej, gdyż lokal, w którym odbywają się gry hazardowe nie może być bliżej, niż 100 metrów od szkół, miejsc kultu religijnego, bądź innych ośrodków gry.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Lubuski Urząd Celno- Skarbowy w Gorzowie Wlkp.