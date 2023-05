Napad na bank w Nowogrodzie Bobrzańskim. Podejrzany usłyszał już zarzuty

Do napadu na bank doszło we wtorek, 16 maja. Około godziny 13 do jednego z banków w Nowogrodzie Bobrzańskim wbiegł mężczyzna z bronią w ręku. Sterroryzował obsługę placówki i żądał wydania pieniędzy. Wystraszeni pracownicy banku spełnili jego żądania.