Do napadu doszło w poniedziałek, 16 marca, w biały dzień. Mężczyzna wszedł do sklepu Żabka znajdującego się w Zielonej Górze, przy ul. Wojska Polskiego i nożem sterroryzował ekspedientkę. Napastnik ukradł z kasy gotówkę i uciekł ze sklepu. O napadzie na sklep została powiadomiona policja. Sprawca został już zatrzymany. To obywatel Gruzji. Był pijany. Ukradł 300 zł.