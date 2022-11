Narodowe Święto Niepodległości. Zielona Góra uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości!

W wygłoszonej homilii hierarcha mówił o roli miłości, która powinna determinować codzienne działania każdego człowieka.

- Możemy powiedzieć, że obok różnych wymagań politycznych i zbiegów okoliczności oraz fantastycznej, mocnej, naprawdę niezłomnej chęci odzyskania niepodległości to miłość była tą siłą i motorem, który pozwolił naszym przodkom ostatecznie zwyciężyć - podkreślił bp Put. - Gdyby nie było miłości do człowieka - nawet do tego, którego traktuję jako wroga, nie byłoby tej siły, pozwalającej ostatecznie przywrócić Rzeczypospolitą na karty Europy.