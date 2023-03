Nasi mieszkańcy wysoko w Plebiscycie Gazety Lubuskiej Osobowość Roku. To ostatnie dni głosowania w etapie wojewódzkim!

Osobowość Roku. Etap wojewódzki

Plebiscyt Osobowość Roku Gazety Lubuskiej to jedyny taki ranking w województwie lubuskim, w którym to sami mieszkańcy mogą wyrazić swój podziw dla działań i charyzmy Lubuszan z poszczególnych powiatów i to w kilku kategoriach. Dobiega końca etap wojewódzki tego przedsięwzięcia, które za każdym razem skupia wielką uwagę naszych Czytelników. Kto zostanie tym razem najbardziej doceniony? Zobaczmy, jakie miejsca na sześć dni przed zakończeniem głosowania zajmują mieszkańcy Zielonej Góry.