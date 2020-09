Nasi wśród najzdolniejszej polskiej młodzieży. Kto został wyróżniony i dlaczego?

Zdolni Lubuszanie mówią o obozie

– Było intensywnie, ponieważ każdy dzień wypełniony masą zajęć, ale to bardzo dobrze. Nauczyłem się sporo na warsztatach. Bardzo podobała mi się właśnie ta część praktyczna, kiedy mogliśmy coś zrobić samodzielnie, na swoim stole, zobaczyć, jak to działa. Wiedzieliśmy, że jest to ta nauka, którą wykonywalibyśmy w laboratorium – opowiada Hubert Kubiszewski z grupy chemia i biochemia.

– Te dwa tygodnie bardzo szybko upłynęły. Jestem pod ich dużym wrażeniem. Atrakcyjne były same scenariusze zajęć, ale wartościowe były też wszystkie dygresje i aspekty praktyczne wchodzące w ich trakcie. Poznałem też mnóstwo cudownych osób. Oprócz zajęć programowych mieliśmy też sporo okazji do integracji po godzinach – wspomina Bartosz Walkowski z grupy medycznej.

W trakcie dwóch tygodni uczestnicy wykazali się olbrzymim zaangażowaniem. Aktywnie brali udział w zajęciach i wykładach, podejmowali dyskusje z prowadzącymi, a „po godzinach” długo rozmawiali we własnym gronie o swoich zainteresowaniach i inspiracjach.

– Z naszymi nowymi absolwentami udowodniliśmy, że nauka online może być bardzo interaktywna i praktyczna, także w kontekście zadań manualnych. Jestem też przekonana, że tegoroczni uczestnicy obozu, pomimo odległości świetnie się poznali, a nawet zaprzyjaźnili i dołączają teraz do społeczności ADAMED SmartUP jako naprawdę zgrana grupa – podkreśla Kierownik programu ADAMED SmartUP, Martyna Strupczewska.