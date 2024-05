Następca Hermaszewskiego, dr Sławosz Uznański gościem na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski gościł dra Sławosza Uznańskiego

Spotkanie z astronautą otworzył rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski i sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii - Waldemar Sługocki. Który mówił o tym, jak technologie kosmiczne budują polską gospodarkę. Dr Sławosz Uznański wziął udział w rekrutacji do Europejskiego Korpusu Astronautów, rozpoczętej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w marcu 2021 r. Spośród 22,5 tys. osób, w tym 549 z Polski, ESA wybrała 17 astronautów, w tym 6 astronautów korpusu podstawowego (w tym jeden z niepełnosprawnością) i 11 rezerwistów, którzy w razie potrzeby mogą być powołani do korpusu podstawowego. S. Uznański znalazł się w tej drugiej grupie. O tym, że w 2024 r. Polak poleci w kosmos, dowiedzieliśmy się 8 sierpnia ubiegłego roku.

Przygotowania do lotu w kosmos

Na Uniwersytecie Zielonogórskim dr Sławosz Uznański opowiadał studentom o tym, po co ludzie latają w kosmos i jak zostać astronautą.

- Cieszę się, że mogę być na UZ w Zielonej Górze. Pierwszy raz jestem w tym mieście - mówił polski astronauta, namawiając studentów, by korzystali z możliwości, jakie daje np. Europejska Agencja Kosmiczna czy CERN (Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych). Zdobywanie międzynarodowego doświadczenia podczas studiów jest bardzo ważne...

Dr Sławosz Uznański zdradził także, jak wyglądają jego przygotowania do lotu w kosmos.

- Zacząłem przygotowania w Europejskiej Agencji Kosmicznej 1 września zeszłego roku i mam kolejne kursy Jednocześnie budowane są eksperymenty na polską misję kosmiczną na międzynarodową stację kosmiczną. To szkolenia teoretyczne, trochę zajęć praktycznych plus oczywiście budowanie eksperymentów - podkreślał. - Duża część szkolenia odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, będzie m.in. o tym jak działa kapsuła Dragon itd. Niedawno uczestniczyłem w lotach parabolicznych...

Opowiadał także o międzynarodowej stacji kosmicznej, jaka jest jej budowa, jak działa, w jaki sposób orbituje wokół Ziemi.