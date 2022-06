Nastolatka wiozła koleżankę na hulajnodze i wpadła w samochód. Dostała surowy mandat

Dwie nastolatki jechały na jednej hulajnodze i wpadły w samochód na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. Policja przypomina: - Przez nieodpowiedzialną jazdę hulajnogą często dochodzi do wypadków! ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ >>> Do zdarzenia doszło w środę, 1 czerwca, na skrzyżowaniu ulic Podgórnej, Kupieckiej i Drzewnej w Zielonej Górze. Kto zawinił i jaka była przyczyna kolizji? O to zapytaliśmy podinspektor Małgorzatę Stanisławską, rzeczniczkę prasową Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

