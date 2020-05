Nasza Czytelniczka twierdzi, że sporo miejsc w Zielonej Górze jest brudnych i zaniedbanych. Zgadzacie się z nią?

Często dostajemy od Was prośbę o interwencję w sprawie zaniedbanych miejsc w Zielonej Górze. Tym razem Czytelniczka napisała do nas w sprawie okolicy ul. Sikorskiego, Fabrycznej czy Ogrodowej. Mieszkanka zauważa, że nie trzeba olbrzymich nakładów pieniędzy, by było czysto. Co na to służby porządkowe?

- Zwracam się z prośbą do Państwa o interwencję do służb miejskich, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w mieście - napisała do nas Czytelniczka z Zielonej Góry. - Wielokrotnie dzwoniłam do Zakładu Gospodarki Komunalnej, wskazując palcem miejsca, które co najmniej latami nie były porządkowane. Zobacz galerię (19 zdjęć) Czytelniczka: w tych miejscach Zielonej Góry jest brudno Zielonogórzanka zwraca uwagę na miejsca, którym przydałoby się porządne sprzątanie. I wymienia: ulicę Sowińskiego, na wysokości parku,

teren w pobliżu Liceum Twórczego Myślenia. Taki bałagan w centrum Zielonej Góry: "Chodniki są brudne, z niedopałkami, chwastami" - Na uwagę zasługują również, a może przede wszystkim, nowe nawierzchnie chodników, zupełnie zapomniane przez służby porządkowe (chodniki są brudne, z niedopałkami, przegnitymi starymi liśćmi i chwastami) - pisze zielonogórzanka. Są to następujące miejsca: ul. Sikorskiego - od Polskiego Związku Głuchych do końca ulicy,

(niezagospodarowana plomba między kamienicami, w której pod krzakami i w opustoszałym domu, grożącym zawaleniem, nocują bezdomni). - Bardzo proszę o interwencję - apeluje zielonogórzanka. - Zdaję sobie sprawę, że są inwestycje wymagające ogromnych nakładów pieniężnych, np. odnowa elewacji i modernizacje budynków, ale utrzymanie porządku to tylko kwestia dobrej organizacji i konsekwencji. Najbardziej ubolewam nad tym, co zostało niedawno stworzone, zbudowane i w tak krótkim czasie ulega niszczeniu, destrukcji. Zielona Góra tylko w nielicznych miejscach jest piękna, pozostałe tereny są brudne, zaniedbane, odrapane i stare - twierdzi mieszkanka. GL interweniuje w sprawie bałaganu W sprawie zaniedbanych miejsc interweniowaliśmy w zielonogórskim magistracie. Co usłyszeliśmy? - Wszystkie spostrzeżenia zostaną dziś sprawdzone i skieruję odpowiednie służby miejskie do uprzątnięcia w najbliższym możliwym czasie - usłyszeliśmy od jednego z urzędników. Trwa głosowanie... Czy uważasz, że Zielona Góra to czyste miasto? Tak. Nie. Nie mam zdania. - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że ulice i chodniki są sprzątane na bieżąco, według harmonogramu i zapotrzebowania przez zamiatarki i pracowników ZGK, którzy zbierają porozrzucane przez mieszkańców m.in. papierki czy butelki - wyjaśnia nam jeszcze Monika Zapotoczna, dyrektor departamentu komunikacji społecznej w magistracie. - Przypominamy, że ZGK Sp. z o.o. sprząta tereny należące do miasta. O tereny m.in. przy budynkach powinni dbać natomiast właściciele nieruchomości. Zobacz galerię (19 zdjęć) A co z dzikim wysypiskiem, o którym alarmowała nas Czytelniczka? - W okolicy Ogrodowej 4 pod koniec kwietnia usunięto dzikie wysypisko - wyjaśnia M. Zapotoczna. - Nie cały teren należy jednak do miasta. Teren koło Liceum Myślenia Twórczego także zostanie posprzątany. Sprawdziliśmy w piątek późnym wieczorem, jak wygląda sytuacja we wspomnianych miejscach. O ile przy ul. Sikorskiego zostało jeszcze trochę niedopałków, o tyle przy ul. Ogrodowej czy Sowińskiego było czyściej (przy tej pierwszej ulicy skoszono też trawnik). POLECAMY Z REGIONU Wiemy, co z tegorocznym zielonogórskim świętem studentów

