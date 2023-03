Nasza Laguna zaczyna sezon. Trudno uwierzyć, ale ten statek jest z nami już 10 lat! Eliza Gniewek-Juszczak

Wprawdzie 1 kwietnia, ale to nie żart. Lubiany statek Laguna z Nowej Soli zaczyna sezon turystyczny. Rejsy potrwają do końca października. A to już 10 lat, odkąd korzystamy z tej atrakcji!