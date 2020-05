Nasze Czytelniczki pytają, czy do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze wrócą porody rodzinne. Czy na sali będzie mógł być bliski?

Wciąż to pytanie powraca. Bo i trudno się dziwić. Panie podkreślają, że czułyby się lepiej psychicznie, gdyby w trakcie porodu był obok nich mąż czy partner.

- W ostatnich tygodniach już napływały do nas lepsze wiadomości, był moment, że w szpitalu nie było już nikogo z pozytywnym wynikiem na koronawirusa - napisała do nas pani Patrycja. - Czy jest więc szansa, że w najbliższym czasie wrócą porody rodzinne?

- Porody rodzinne jeszcze nie wracają - wyjaśnia nam rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Sylwia Malcher-Nowak. - Ze względów bezpieczeństwa, zarówno kobiet, dzieci jak i personelu, na razie decyzją dyrekcji (ale i taka jest opinia szefowej oddziału i zespołu do spraw zakażeń) jeszcze nie wracamy do porodów rodzinnych.

Choć przez chwilę w szpitalu nie było już pacjentów z potwierdzonym wynikiem na koronawirusa, to jednak ostatni tydzień sprawił, że wyhamowano decyzję, co do zmian związanych z porodami rodzinnymi.

Mowa tu o przypadku, gdy okazało się, że jedna z pielęgniarek lecznicy ma koronawirusa: Podczas badań przesiewowych okazało się, że jedna z pielęgniarek zielonogórskiego szpitala ma dodatni wynik badań na koronawirusa

- Wcześniej zastanawialiśmy się, jak to zorganizować, by było to zgodne z wytycznymi konsultanta krajowego (z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii - dop. red.) - wyjaśnia nam S. Malcher-Nowak.