Nasze praktykantki zrobiły cudowne zdjęcia w ogrodzie botanicznym

Jesteśmy praktykantkami z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Kiedy wybieraliśmy się do ogrodu botanicznego, nawet nie podejrzewaliśmy, że będzie tak pięknie. Były tam zwierzęta oraz rośliny, których nie spotkamy na co dzień. Wychodziliśmy z ogrodu pod wielkim wrażeniem. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które wykonaliśmy podczas tej przygody.